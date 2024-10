Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Waldmössingen/ Lkr. Rottweil) Einbruch in Wohnhaus- Polizei bittet um Hinweise (30.10.2024)

Schramberg-Waldmössingen (ots)

Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 17.45 Uhr und 20.30 Uhr, ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus in der Schuhhäuslestraße eingebrochen. Der unbekannte Täter gelangte gewaltsam über ein Kellerfenster in die Wohnräume. Dort fand er eine Münzsammlung im Wert von einem mittleren dreistelligen Betrag auf, welche er mitnahm. Das Polizeirevier Schramberg bittet Zeugen, die im betreffenden Zeitraum etwas Verdächtiges in der Schuhhäuslestraße beobachtet haben, sich unter der Tel. 07422 2701-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell