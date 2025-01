Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrer und Beifahrer leicht verletzt

Eichsfeld (ots)

Ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw VW Polo war im Begriff von der Anschlussstelle Leinefelde auf die Autobahn 38 in Fahrtrichtuing Göttingen aufzufahren, als dieser in einer langestreckten Rechtskurve auf der verschneiten Fahrbahn nach links abkam. In der weiteren Folge stieß der Polo-Fahrer mit dem linken Vorderrad gegen einen betonierten Regenwasserlauf. Hierbei entstand Sachsachen am Pkw sowie am Wassereinlauf.

