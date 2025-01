LPI-NDH: Von der Fahrbahn gerutscht

Eichsfeld (ots) - Am Freitag, 03.01.2025 befuhr der 24-jährige Fahrer eines Pkw Opel Astra die Straße Vorm Pfaffenstiege in Leinefelde in Fahrtrichtung An der Schwellenbeize. In einer Rechtskurve kommt der Opel-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und winterglatter Fahrbahn von seinem Fahrstreifen ab und touchiert dabei den entgegenkommenden Lkw. Dabei entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. ...

mehr