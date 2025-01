LPI-NDH: Baum angesteckt

Nordhausen (ots) - Am Samstag bemerkte ein 30-Jähriger den Einbruch in sein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Nordhäuser Geseniusstraße. Hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Kellerabteil und entwendeten ein hochwertiges Fahrrad. Durch die Beamten des Inspektionsdienstes wurden am Tatort umfangreich Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst ...

