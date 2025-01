LPI-NDH: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Nordhausen (ots) - Etwa 10000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, der sich am Freitag in Nordhausen ereignete. Gegen 10 Uhr befuhr ein Autofahrer die Reichsstraße in Richtung Platz der Gewerkschaften. Als der Autofahrer nach links auf den Parkplatz einbiegen wollte, geriet das Auto ins Rutschen und kollidierte mit einem Einbahnstraßenschild. Verletzt wurde niemand. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und ...

