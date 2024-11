Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Nachmittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am heutigen Nachmittag um 14:59 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Stuckenholzstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war der Warnton wahrnehmbar, aber es konnten keine Flammen oder Rauch festgestellt werden. Da auf klingeln niemand öffnete, verschafften sich die Einsatzkräfte über ein Fenster schadenfrei Zutritt in die Wohnung. Die Wohnung wurde anschließend kontrolliert, aber auch hier konnte kein Auslösegrund festgestellt werden. Der Einsatz wurde daraufhin nach 35 Minuten abgebrochen.

Auf der Rückfahrt zum Standort wurden die Fahrzeuge über Funk zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen in der Steinstraße, Ecke Mühlenfeldstraße alarmiert. Diese waren im Kreuzungsbereich kollidiert. Eine verletzte Person wurde an den Rettungsdienst übergeben. Die Fahrzeuge wurden auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert und anschließend von der Fahrbahn entfernt. Weitere Maßnahmen waren für die Feuerwehr nicht erforderlich und die Einsatzstelle konnte nach 40 Minuten an die Polizei übergeben werden.

