FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Industriebetrieb

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter - Brandmeldealarm in Industriebetrieb

Wetter (Ruhr)

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Wengern wurden am gestrigen Montag, 25.11.2024 um 14:29 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Hegestraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurden diese schon von einem Mitarbeiter informiert, dass es in einem Ofen zu einem Brandereignis gekommen war und die Produktionshalle verraucht sei. Alle Mitarbeiter hatten das Objekt schon eigenständig verlassen. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurden die Halle und der betroffene Bereich kontrolliert. Um weiteren Schaden in der Produktion zu verhindern, wurde ein Rauchschutzvorhang gesetzt. Anschließend wurde der Bereich mit einem Lüfter vom Brandrauch befreit. In Absprache mit einem Mitarbeiter konnte anschließend der betroffene Ofen geöffnet und das Brandgut aus diesem entfernt werden. Mit einer Schuttmulde wurde das in Brand geratene Verpackungsmaterial nach draußen verbracht und dort in einem Wasserbad abgelöscht. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach den Aufräumarbeiten gegen 16:00 Uhr beendet werden.

