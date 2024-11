Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brand in Wohn- und Geschäftsgebäude

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am heutigen Donnerstag um 10:29 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude an der Hagener Straße alarmiert. Schon auf der Anfahrt teilte die Kreisleitstelle den ersten Einsatzkräften mit, dass es schon mehrere Anrufer gab. Beim Eintreffen konnte eine starke Rauchentwicklung aus zwei geöffneten Fenstern festgestellt werden. Einer der Anwohner teilte mit, dass sich in dem Gebäude keine Personen mehr befinden würden und händigte einen Schlüssel zu dem Geschäftsbereich aus. Durch zwei Trupps unter Atemschutz konnte festgestellt werden, dass der betroffene Bereich der Wäscherei in Vollbrand stand. Der Bereich wurde abgelöscht. Damit der Brandrauch ungehindert abziehen konnte, mussten die Scheiben von einem Fenster und einer Tür gewaltsam geöffnet werden. Mit mehreren Lüftern wurde der Rauch aus dem Gebäude entfernt. Kleinere Glutnester konnten gezielt mit einer Wärmebildkamera entdeckt und abgelöscht werden. Da eventuell komplette Wäscheberge auseinandergezogen werden mussten, war die Anzahl der benötigten Einsatzkräfte zunächst nicht abschätzbar, sodass für die komplette Feuerwehr Wetter (Ruhr) Vollalarm gegeben worden war. Weiterhin wurde die Kreisfeuerwehrzentrale mit neuen Atemschutzgeräten angefordert. Das Energieversorgungsunternehmen "AVU" trennte das Haus komplett von der Strom- und Gasversorgung. Für eine eventuelle Unterbringung der betroffenen Bewohner war das Ordnungsamt vor Ort. Während der Löschmaßnahmen verletzte sich ein Feuerwehrangehöriger leicht. Dieser wurde durch den ebenfalls anwesenden Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Durch die Polizei wurde die Hagener Straße komplett gesperrt. Nach einer abschließenden Kontrolle der Einsatzstelle konnte diese nach guten 3,5 Stunden an die Polizei übergeben werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell