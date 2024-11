FW-EN: Wetter - Feuerwehr am Montag bisher zweimal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Wengern wurde am Montagabend um 18:44 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Straße "Auf der Bleiche" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder bestimmungsgemäß ausgelöst hatte. An einer der Maschinen war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Maschine wurde außer Dienst genommen und der ...

mehr