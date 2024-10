Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - drei Einsätze am Wochenende für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Freitag, 25.10.2024 um 18:52 Uhr zu einer Verunreinigung der Grundschötteler Straße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine vermeintliche Kühlflüssigkeitsspur an mehreren Bushaltestellen festgestellt werden. Für die Feuerwehr waren daraufhin keine Maßnahmen mehr erforderlich und die Einsatzstelle wurde nach 40 Minuten an den ebenfalls alarmierten Stadtbetrieb übergeben.

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Samstag, 26.10.2024 um 06:06 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Zum Kloster" alarmiert. Nachbarn hatten hier seit gut einer Stunde das Wasser laufen hören und auf klingeln sowie klopfen öffnete niemand die Wohnungstür. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnte die Tür mit einem Spezialwerkzeug geöffnet werden. Die in der Wohnung befindliche Person wurde an den Rettungsdienst übergeben. Die Maßnahmen der Feuerwehr endeten nach 35 Minuten.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am heutigen Sonntag um 13:01 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der Flüchtlingsunterkunft in der Wilhelmstraße alarmiert. Nach der Erkundung durch den Einsatzleiter sowie dem Angriffstrupp konnte festgestellt werden, dass durch eine unbekannte Person ein Druckknopfmelder im ersten Obergeschoss eingeschlagen worden war. Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren daraufhin keine Maßnahmen mehr erforderlich und die Einsatzstelle wurde telefonisch an einen Verantwortlichen übergeben. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell