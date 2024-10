Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brand im Gebäude

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel wurden am Samstagmorgen um 10:25 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Königstraße alarmiert. Der Eigentümer des Hauses stellte am Morgen Brandgeruch und ein verrußtes Zimmer im Obergeschoss fest. Offensichtlich war es in der Nacht aufgrund eines Akkus von einem Elektrogerät zu einem Brandereignis gekommen, welches niemand bemerkt hatte. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde das Brandgut auf die angrenzende Terrasse verbracht und die Räumlichkeit mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Da keine erhöhten Temperaturen feststellbar waren, wurde der Raum noch mittels Lüfter vom Brandrauch befreit. Der Eigentümer des Hauses wurde vom Rettungsdienst untersucht und vorsorglich mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Die Einsatzstelle wurde nach gut einer Stunde an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell