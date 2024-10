Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Senioreneinrichtung

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am heutigen Freitag um 16:38 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Senioreneinrichtung in der Friedrichstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde mitgeteilt, dass es in einem Bewohnerzimmer eine leichte Rauchentwicklung gab. Der Bereich wurde direkt durch den Angriffstrupp kontrolliert. Dabei konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Nutzung eines Föhns ausgelöst hatte. Der Bewohner hatte versucht seine Schuhe zu trocknen. Die Einsatzstelle wurde einem Verantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell