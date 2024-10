Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Montagabend

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Montag, 07.10.2024 um 17:46 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einem Garten in der Theodor-Heuss-Straße alarmiert. Hier hatten Anwohner eine starke Rauchentwicklung festgestellt und richtigerweise den Notruf gewählt. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass in einer Gartenanlage eine illegale Abfallverbrennung stattgefunden hat. Hier wollte man auf günstigem Wege eine alte Couchgarnitur loswerden. Der Betreiber wurde aufgefordert das Feuer abzulöschen. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei übergeben. Der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden um 18:46 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der Flüchtlingsunterkunft in der Wilhelmstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Gebäude teilweise geräumt. Durch den vorgehenden Angriffstrupp konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder in einem Küchenbereich ausgelöst hatte. Hier war es zu einer leichten Rauchentwicklung beim Anbraten gekommen. Die Einsatzstelle wurde dem Hausmeister übergeben und der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

