Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - fünf Einsätze seit Dienstagmorgen für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am Dienstag, 22.10.2024 um 11:20 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Straße "Auf der Bleiche" alarmiert. Durch den Angriffstrupp und den Einsatzleiter konnte festgestellt werden, dass es bei einem Produktionsvorgang zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen war und daraufhin die Brandmeldeanlage richtigerweise ausgelöst hatte. Der Bereich wurde kontrolliert und weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Zu einer Brandnachschau in der Straße "An der Pferdebahn" wurde der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) um 12:09 Uhr alarmiert. Ein Anwohner hatte hier Brandgeruch wahrgenommen, aber konnte keinerlei Anzeichen eines Feuers feststellen. Durch die Einsatzkräfte wurde der betroffene Bereich stromlos geschaltet und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei konnten allerdings keine Merkmale eines Brandes festgestellt werden. Der Eigentümer wurde an eine Fachfirma verwiesen und der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Esborn wurde um 19:26 Uhr zu einer Betriebsmittelspur in der Straße "Haus Hove" alarmiert. Hier hatte ein Fahrzeug massiv Öl verloren. Die Verunreinigung zog sich über die Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in die Grundschötteler Straße. Durch den ebenfalls alarmierten Stadtbetrieb wurden Warnschilder aufgestellt und eine Fachfirma mit der Beseitigung beauftragt. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach guten 60 Minuten beendet.

Um 22:54 Uhr wurde dann die Löscheinheit Alt-Wetter in die Mühlenfeldstraße alarmiert. Hier tropfte in einer Wohnung im ersten Obergeschoss Wasser aus der Decke. Durch die Feuerwehr wurde die darüber liegende Wohnung kontrolliert. Hier konnte ein Wasseraustritt an der Heizung festgestellt werden. Aufgrund von Geringfügigkeit konnten allerdings durch die Kräfte der Feuerwehr keine Maßnahmen ergriffen werden und der Einsatz wurde nach 20 Minuten beendet.

Heute Morgen um 08:44 Uhr wurden die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter erneut in den Industriebetrieb im Ortsteil Wengern alarmiert. Diesmal hatten die Rauchmelder allerdings ohne einen ersichtlichen Grund ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell