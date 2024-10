Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder am frühen Morgen

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am heutigen Sonntag um 06:08 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einer städtischen Unterkunft in der Nachtigallstraße alarmiert. Ein aufmerksamer Nachbar hatte den Warnton wahrgenommen und richtigerweise die Rettungskräfte alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war zunächst kein Schadenereignis feststellbar. Mithilfe eines Spezialwerkzeuges wurde zunächst versucht die Tür schadenfrei zu öffnen. Da dieses nicht gelang, wurde durch einen Trupp ein gekipptes Fenster der betroffenen Wohnung geöffnet und diese auf diesem Weg begangen. Der ohne Grund ausgelöste Heimrauchmelder konnte vorgefunden und deaktiviert werden. Die Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Einsatz nach 60 Minuten beenden.

