FW-EN: Wetter - Feuerwehr am Abend zweimal im Einsatz

Die Löscheinheit Wengern wurde am Montagabend um 18:44 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Straße "Auf der Bleiche" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder bestimmungsgemäß ausgelöst hatte. An einer der Maschinen war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Maschine wurde außer Dienst genommen und der entsprechende Bereich gelüftet. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 18:46 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Straße "Am Bollwerk" alarmiert. Hier benötigte die Besatzung eines Krankentransportfahrzeuges Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

