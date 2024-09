Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Absolut dreister Diebstahl aus Kofferraum von Pkw- Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.09.2024, gegen 17.35 Uhr, wurde ein 93-jähriger Mann Opfer eines absolut dreisten Diebstahls. Er parkte seinen Ferrari in der Nähe des Natursportzentrums und war gerade dabei seine Wanderstöcke in seinen Kofferraum zu verstauen, als ein unbekannter Mann an ihn herantrat und ansprach. Der unbekannte Mann habe eine Bauchtasche aus dem Kofferraum herausgenommen, geöffnet, eine Geldbörse aus der Tasche entnommen und diese eingesteckt. Weiterhin soll der Unbekannte auch die Handtasche des Geschädigten aus dem Kofferraum genommen haben. Danach lief der Unbekannte schnellen Schrittes zu einem Pkw und sei im Anschluss beschleunigt davongefahren.

Der Unbekannte sei etwa 1,70 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und habe eine schlanke Statur. Er soll in einen blauen oder grünen Kleinwagen gestiegen sein. Auch soll der Kleinwagen hinter dem Ferrari gestanden haben.

Das Polizeirevier Bad Säckingen erhofft sich aufgrund des sich in der Nähe befindliche Natursportzentrums Hinweise von möglichen Zeugen zu dem Unbekannten oder dem Kleinwagen. Das Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07761 934-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell