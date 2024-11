Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht zum Sonntag

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Samstagabend wurden um 23:46 Uhr die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Wetter (Ruhr) zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Straße "An der Kohlenbahn" alarmiert. Aufgrund der Meldung "Verkehrsunfall mit mindestens 3 Verletzten" waren neben der gesamten Feuerwehr Wetter (Ruhr) auch 5 Rettungswagen, 2 Notärzte sowie der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass zwei Fahrzeuge frontal miteinander kollidiert waren und es insgesamt 3 verletzte Personen gab, welche jedoch nicht in den Fahrzeugen eingeklemmt waren. Umgehend wurden die Verletzten durch die Einsatzkräfte erstversorgt und im weiteren Verlauf an den eintreffenden Rettungsdienst übergeben. Parallel hierzu wurden durch weitere Kräfte direkt der Brandschutz sichergestellt, die Einsatzstelle abgesperrt und ausgeleuchtet sowie die Batterien der verunfallten Fahrzeuge abgeklemmt. Ebenso wurden auslaufende Betriebsmittel der beiden stark deformierten Fahrzeuge abgebunden und aufgefangen. Die verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst, nach einer ersten Behandlung, zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Im weiteren Verlauf wurden die verunfallten Fahrzeuge abgeschleppt und die Straße durch die Einsatzkräfte gereinigt. Weiterhin wurde die Einsatzstelle für die Polizei zur Unfallaufnahme ausgeleuchtet. Nachdem die Einsatzstelle an die Polizei sowie den Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) übergeben wurde, konnte um 02:10 Uhr Einsatzende gemeldet werden.

Da anfangs unklar war, wo sich genau die Einsatzstelle auf der Verbindungsstraße zwischen Wetter (Ruhr) und Hagen befand, war auch ein Rüstzug der Feuerwehr Hagen an der Einsatzstelle. Dieser musste jedoch nicht tätig werden. Während des Einsatzes wurde der Grundschutz für die Stadt Wetter (Ruhr) durch die Löscheinheiten Alt-Wetter und Wengern sichergestellt. Angaben zum Unfallhergang und zur Schadenhöhe können durch die Feuerwehr nicht gemacht werden.

