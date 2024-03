Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Bus gestreift und weitergefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Wüllen, Düwing Dyk;

Unfallzeit: 01.03.2024, 06.55 Uhr;

Eine Sattelzugmaschine hat im Vorbeifahren am Freitag in Ahaus-Wüllen in einer Kurve einen entgegenkommenden Bus gestreift. Dabei kam es zu einem Schaden am Spiegel. Der grün lackierte Lkw war gegen 06.55 Uhr auf dem Düwing Dyk in Richtung Stadtlohn unterwegs gewesen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell