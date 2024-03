Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Beim Diebstahl aus Auto erwischt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Harmate;

Tatzeit: 29.02.2024, 20.20 Uhr;

Auf frischer Tat ertappt: In Ahaus-Wüllen hat am Donnerstag ein 18-Jähriger offensichtlich in einem geparkten Auto nach schneller Beute gesucht. Der Halter des Wagens ertappte den jungen Mann, als dieser gegen 20.20 Uhr das Innere des Fahrzeugs durchsuchte. Es stand auf einem Grundstück an der Straße Harmate. Er hielt diesen daraufhin im Inneren des Autos fest, bis Polizeibeamte eintrafen. Diese nahmen den 18-Jährigen fest und brachten ihn zunächst ins Polizeigewahrsam. Er wurde nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft und Einleitung eines Strafverfahrens wieder auf freien Fuß gesetzt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell