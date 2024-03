Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht nach Kollision

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, von-Steuben-Straße;

Unfallzeit: 29.02.2024, 17.45 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Frau in Gronau bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagabend. Die 40-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die von-Steuben-Straße in Richtung Kaiserstiege, als sie von einem Van überholt wurde. In Folge des Überholvorgangs stürzte die Radfahrerin. Nach eigenen Angaben war sie mit dem beigefarbenen Kleintransporter kollidiert. Der beteiligte Fahrzeugführer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Unfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr. Die Gronauerin begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell