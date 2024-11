Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in Bildungseinrichtung

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein wurden am Mittwoch, 20.11.2024 um 18:28 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Durch den Einsatzleiter sowie den Angriffstrupp konnte festgestellt werden, dass in einem Wohnbereich angebrannte Schnitzel in Form von Dinosaurier für eine Verrauchung gesorgt hatten. Der Bereich wurde natürlich belüftet und die Einsatzstelle einem Verantwortlichen übergeben. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach guten 30 Minuten beenden.

