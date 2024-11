Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Jahresfest 2024 der Feuerwehr Wetter (Ruhr) und ausgelöste Brandmeldeanlage

Wetter (Ruhr) (ots)

Am vergangenen Samstag, den 23.11.2023, trafen sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) zum alljährlichen Jahresfest im Wetteraner Stadtsaal an der Kaiserstraße.

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte der Leiter der Feuerwehr - Stadtbrandinspektor Ralf Tonetti - die anwesenden Kameradinnen und Kameraden samt Ihren Partnerinnen und Partnern, Bürgermeister Frank Hasenberg, die Vertreter der Ratsfraktionen und der Verwaltung sowie die geladenen Gäste des THW Ortsverband Wetter (Ruhr), des Kreisfeuerwehrverbandes Ennepe-Ruhr sowie der DLRG Ortsgruppe Wetter (Ruhr).

Im Anschluss an die Begrüßung gab Bürgermeister Frank Hasenberg in seiner Ansprache an die Anwesenden einen kurzen Rückblick über prägnante Einsätze aus dem vergangenen Jahr und bedankte sich im Namen aller Bürgerinnen und Bürger der Stadt für die kompetente und fachmännisch geleistete Arbeit. Dies verband er auch damit, Respekt und Anerkennung für die Zeit, Nerven und Kraft kostende Arbeit an die ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden auszusprechen. Weiterhin gab Frank Hasenberg noch einen kurzen Ausblick auf getätigte und laufende Investitionen für die Feuerwehr. Besonders hervor hob er hierbei das neue Gerätehaus der Löscheinheit Wengern, wo Anfang November bereits Richtfest gefeiert werden konnte. Ebenso zählte er die in diesem Jahr übergebenen Fahrzeuge - einen Einsatzleitwagen für die Löscheinheit Grundschöttel sowie einen Gerätewagen-Logistik 2 für die Löscheinheit Esborn - auf. Zudem wurde ein neues Tanklöschfahrzeug in Auftrag gegeben sowie für 4 Mannschaftstransportwagen und einen Kommandowagen fanden die Baubesprechungen bei den Herstellern statt.

Im Anschluss an seine Grußworte übernahm dann der Bürgermeister die Ehrung des langjährigen Kameraden Manfred Weiß (LE Alt-Wetter/Ehrenabteilung) zum 50-jährigen Dienstjubiläum und überreichte ihm die Sonderauszeichnung vom Verband der Feuerwehren sowie ein Präsent der Stadt Wetter (Ruhr).

Nun folgte eine kleine Überraschung. Die anwesenden Kameradinnen und Kameraden der DLRG Ortsgruppe Wetter (Ruhr) wurden auf die Bühne gerufen. Durch den Leiter der Feuerwehr - Ralf Tonetti - und den Bürgermeister - Frank Hasenberg - wurde den Kameradinnen und Kameraden ein kleines und ein größeres Präsent für die 25-jährige Unterstützung beim Jahresfest der Feuerwehr überreicht. Denn auch in diesem Jahre erklärten sie sich wieder bereit, die Bedienung an diesem Abend zu übernehmen und erhielten dafür den Dank und Standing Ovations aller Anwesenden.

Nachfolgend wurden dann durch den Leiter der Feuerwehr folgende Kameradinnen und Kameraden befördert, aus Ihren Ämtern entlassen bzw. neu eingesetzt sowie aus der Jugenfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen: Beförderungen: Michelle Hartmann (Brandmeisterin / LE Wengern), Alisa Rüping (Oberbrandmeisterin / LE Esborn), Dr. jur. Max Lodd (Oberbrandmeister / LE Grundschöttel), Fabian Kunter (Brandinspektor / LE Wengern); Entlassungen aus dem Amt: Michael Schmalenbeck (stv. Einheitsführer / LE Esborn); Einsetzungen: Andries Schluck (stv. Jugendfeuerwehrwart - LE Grundschöttel); Übernahme Jugendfeuerwehr: Yanneck Zimmermann (LE Alt-Wetter)

Während der Beförderungen wurde dann um 18:32 Uhr die Löscheinheit Volmarstein, die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel sowie der Einsatzführungsdienst zu einem Brandmeldealarm in einer Schule im Ortsteil Schmandbruch alarmiert. Die Kameradinnen und Kameraden verließen umgehend die Veranstaltung und rückten direkt zum Einsatzort aus. Bei Eintreffen der Kräfte war das Gebäude entsprechend geräumt, jedoch die Anlage bereits eigenmächtig zurückgestellt worden. Der Einsatzleiter ließ daraufhin die betroffenen Bereiche eingehend erkunden. Nachdem ein tatsächliches Schadenereignis ausgeschlossenen werden konnte, wurde die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen der Schule übergeben und eindringlich darauf hingewiesen, dass im Alarmfall die Brandmeldeanlage nicht eigenmächtig zurückzustellen ist. Einsatzende konnte nach circa 45 Minuten gemeldet werden und die Einsatzkräfte kehrten zum Stadtsaal zurück.

Im Anschluss verweilten alle Anwesenden dann noch bei einem gemütlichen Beisammensein.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

