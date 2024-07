Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Führerschein nach Alleinunfall sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 27.7.2024, 12.55 Uhr ereignete sich ein Alleinunfall im Kreuzungsbereich B 58/Glennestraße in Wadersloh. Ein 44-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Glennestraße aus Richtung Benteler kommend. An der Kreuzung bog er mit dem Auto auf die B 58 in Richtung Lippstadt ab. Nach einem Zeugenhinweis und eigenen Angaben war der Dummerstorfer zu schnell, so dass sich der Pkw drehte und er damit gegen die Leitplanke fuhr. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 20.250 Euro. Wegen des Verdachts der Verkehrsgefährdung stellten Polizisten den Führerschein des 44-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

