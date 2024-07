Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 25-Jähriger verletzt Polizeibeamte

Apolda (ots)

In der Schillerstraße in Apolda wollte gestern Nacht ein 25-Jähriger trotz mehrfacher Aufforderung die Wohnung eines Bekannten nicht verlassen und randalierte in dem Mehrfamilienhaus. Auch der Aufforderung der hinzugerufenen Polizeibeamten wollte der 25-Jährige nicht Folge leisten und widersetzte sich, indem er um sich trat und wild um sich schlug. Hierbei verletzte der renitente Mann beide Beamte. Schließlich musste der 25-Jährige in Handschellen abgeführt werden. Die Nacht durfte er in Gewahrsam in einer Zelle verbringen.

