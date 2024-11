Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldautomat gesprengt - Zeugenaufruf

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Hohenroda. Am frühen Freitagmorgen (08.11.), gegen 3 Uhr, wurde in einer Bankfiliale in der Straße "Dorfwiese" im Ortsteil Mansbach ein Geldautomat gesprengt. Dabei wurde nach aktuellem Kenntnisstand glücklicherweise niemand verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sprengten mehrere unbekannte Täter einen Geldautomaten und stahlen Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Sie flüchteten im Anschluss vermutlich in einem dunklen Pkw, bei dem es sich möglicherweise um ein Fahrzeug des Herstellers BMW gehandelt haben könnte.

Bislang führten die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden des Fahrzeugs oder der Personen. Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang führen Spezialisten des Hessischen Landeskriminalamtes am heutigen Morgen aufwendige Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Vor diesem Hintergrund bleibt der Bereich um den Tatort weiterhin abgesperrt.

Durch die Sprengung wurde das Bankgebäude massiv sowie ein angrenzendes Wohnhaus ebenfalls nicht unerheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden an beiden Gebäuden ist nach derzeitigen Erkenntnissen noch unklar.

In der Nacht zu Freitag wurden die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-WF 26 eines VW Golf entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem an die Bankfiliale angrenzenden Parkplatz. Ob der Kennzeichendiebstahl mit der Geldautomatensprengung in Verbindung steht, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat in Mansbach in den frühen Morgenstunden, ab 2 Uhr, oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

