POL-OH: 55-Jährige kollidiert mit Grundstücksmauer

Rotenburg (ots)

Am Donnerstag (07.11.), gegen 12.35 Uhr, kam es in der Ortslage von Seifertshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55-Jährige aus der Gemeinde Rotenburg leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 55-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Skoda Rapid die Haseltalstraße von Seifertshausen in Fahrtrichtung Dankerode. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam diese nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Fahrzeugfront gegen eine circa einen Meter hohe Grundstücksmauer.

Die sich zum Unfallzeitpunkt allein in ihrem Pkw befindende 55-Jährige wurde an der Unfallstelle durch einen hinzugerufenen Notarzt erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro.

