Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Grableuchten gestohlen - Einbruch in Firmentransporter

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Grableuchten gestohlen

Bad Hersfeld. Zwischen Sonntag (03.11.), gegen 9 Uhr, und Dienstag (05.11.), gegen 15 Uhr, stahlen unbekannte Täter von einem Grab auf dem Friedhof in der Brandenburger Straße mehrere Leuchten im Wert von rund 300 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Firmentransporter

Bad Hersfeld. Auf bislang unbekannte Weise öffneten Unbekannte zwischen Dienstag (05.11.), gegen 18.30 Uhr, und Mittwoch (06.11.), gegen 10 Uhr, zwei Transporter einer Heizungsfirma. Sie stahlen daraus mehrere Elektrowerkzeuge und Sanitärmaterial im Wert von rund 10.000 Euro. Die Fahrzeuge waren während des Tatzeitraums auf einem Parkplatz in der Wollweberstraße abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell