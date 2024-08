Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Fahrraddiebstahl

Uslar (ots)

Uslar, (go), An der Eisenbahn, zwischen Samstag, dem 17.08.2024, 18:00 Uhr und Sonntag, dem 18.08.2024, 10:00 Uhr. Ein bisher unbekannter Täter hebelte einen Fahrradbügel samt Betonfundament aus dem Boden. Das an dem Bügel befestigte Fahrrad wurde dabei beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 100 Euro. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar. Tel. 05571-80060.

