POL-NOM: Diebstahl aus Weideschuppen

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Wieterallee, Freitag, 16.08.2024, 11.40 Uhr NORTHEIM (mil) Am Freitag kam es auf einem Parkplatz in der Wieterallee in Northeim zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Das Fahrrad wurde zunächst durch die 40-jährige Eigentümerin an einem Fahrradständer an der o.g. Örtlichkeit ordnungsgemäß gegen Wegnahme gesichert. Eine bislang unbekannte Person entwendete auf bisher ...

