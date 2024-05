POL-MS: Radfahrer flüchtet nach Unfall mit parkendem Pkw - Polizei sucht Zeugen

Herten (ots) - Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen (7.5., 2:08 Uhr) einen Geldautomaten einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Herten gesprengt und sind anschließend geflüchtet. Zeugen hörten in der Nacht einen lauten Knall und sahen kurz darauf zwei Tatverdächtige mit einem weißen Audi A6 Kombi in unbekannte Richtung flüchten. Die Polizei evakuierte ...

