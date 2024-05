Polizei Münster

POL-MS: Homejacking: Unbekannte stehlen Fahrzeugschlüssel aus Wohnung - Kennzeichen von Auto entwendet - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Montagmorgen (06.05., 06:30 Uhr) haben bislang unbekannte Täter einen Fahrzeugschlüssel aus einem Mehrfamilienhaus am Angelmodder Weg gestohlen. Mit diesem haben sie den dazugehörigen PKW zeitweise entwendet und sind mit den Kennzeichen geflüchtet.

Nach Angaben des 56-jährigen Eigentümers stellte er seinen PKW am Vortrag verschlossen auf dem Bewohnerparkplatz des Mehrfamilienhauses ab. Den Fahrzeugschlüssel, welcher sich an einem Schlüsselbund befand, steckte er anschließend von innen in die Wohnungstür. Abends bemerkte der Mann das Fehlen des Schlüsselbundes. Ein Nachbar entdeckte den Bund ohne den Fahrzeugschlüssel im Hausflur. Am nächsten Morgen bemerkte der 56-Jährige zudem, dass die Einbrecher sein Fahrzeug entwendet hatten. Nach Angaben einer aufmerksamen Zeugin stand der PKW in unmittelbarer Nähe des Tatortes am Gremmendorfer Weg. Die Kennzeichen als auch den Fahrzeugschlüssel nahmen die Unbekannten mit.

Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

