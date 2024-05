Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisiert auf gestohlenem Fahrzeug und zu schnell, ohne Fahrerlaubnis - Polizei stellt Jugendliche nach zwei Verfolgungsfahrten

Münster (ots)

Sowohl am Samstag (04.05., 2:50 Uhr) als auch am Sonntag (05.05., 17:01 Uhr) haben Polizeibeamte Jugendliche gestoppt, nachdem diese am Bahnhof, bzw. in Gremmendorf verkehrswidrig mit Fahrzeugen unterwegs waren.

Einer Streifenwagenbesatzung fiel Samstagnacht auf der Eisenbahnstraße ein Leichtkraftrad-Fahrer auf, der mit seinem Sozius mehrere rote Ampeln missachtete. Die Polizisten gaben ihm Haltesignale, auf die er nicht reagierte. Gemeinsam mit weiteren Kräften brachten sie ihn schließlich an der Kreuzung Bremer Platz/ Schillerstraße zum Stehen. Hier verunfallte er leicht. Verletzt wurde niemand. In einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 16-jährige deutsche Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und mit 1,54 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Zudem war sowohl das Kennzeichen als auch das Kleinkraftrad gestohlen gemeldet. Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige.

Sonntagnachmittag alarmierten Zeugen die Polizei, weil ein Audi mit überhöhter Geschwindigkeit den Albersloher Weg in Richtung Innenstadt befuhr. Statt den Haltezeichen der eingesetzten Beamten zu folgen, beschleunigte der Fahrer stark. Über den Erbdrostenweg und den Kaldenhofer Weg versuchte er mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h bei erlaubten 50, bzw. 30 km/h zu fliehen. In einer Sackgasse ließ er mit seinen drei Beifahrern das Auto stehen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Gemeinsam mit Verstärkungskräften stellten die Polizisten einen 18-jährigen Deutschen, einen 16-jährigen Slowaken, einen 16-jährigen Serben und einen 17-jährigen Deutsch-Libanesen. Keiner der jungen Männer besitzt eine Fahrerlaubnis. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige und stellten das Fahrzeug sicher. Der 17-Jährige beleidigte und bedrohte zudem die eingesetzten Polizisten. Dafür erwartet ihn ebenfalls eine Strafanzeige.

