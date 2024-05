POL-MS: Berg Fidel: Taxifahrer mit Schusswaffe bedroht - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am Donnerstag (02.05.2024, 08:00 Uhr) in einem Einfamilienhaus an der Straße Auf der Horst einen Dieb beobachtet. Polizisten nahmen ihn anschließend fest. Der Hausbewohner bemerkte durch ein Geräusch in seinem Keller, dass sich ein unbekannter Mann unberechtigterweise in dem Wohnhaus aufhielt. Anschließend sah er, wie der ...

