Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Angeschlossenes E-Bike entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Wieterallee, Freitag, 16.08.2024, 11.40 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Freitag kam es auf einem Parkplatz in der Wieterallee in Northeim zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Das Fahrrad wurde zunächst durch die 40-jährige Eigentümerin an einem Fahrradständer an der o.g. Örtlichkeit ordnungsgemäß gegen Wegnahme gesichert. Eine bislang unbekannte Person entwendete auf bisher unbekannte Art und Weise das E-bike samt Fahrradschloss und entfernte sich anschließend mit diesem in unbekannte Richtung.

Die Person konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 35 Jahre alt - ca. 175cm groß - kurze dunkle Haare - Schnäuzer - Blaues Hemd - trug vermutlich eine große schwarze Tasche bei sich

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein E-Bike der Marke Scott mit einem auffällig orangenen Rahmen.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Fahrrad oder sachdienliche Hinweise zu der flüchtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell