POL-OH: Pressemitteilung der Stadt Fulda

Fulda (ots)

Bombenfund am Gallasiniring - Stadt Fulda informiert Bewohner im Umkreis von 300 Metern müssen bis 9 Uhr am Donnerstag, 7. November, ihre Wohnungen verlassen FULDA (mkf). Am Mittwochnachmittag wurde bei Bauarbeiten an Gallasiniring 8 -10 eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelräumdienst hat den Fundort abgesperrt, aktuell besteht keine Gefahr für die Bewohner in der Umgebung. Nach aktuellem Stand soll die Bombe im Laufe des morgigen Tages, also am Donnerstag, 7. November 2024, entschärft werden. Dazu müssen alle Gebäude im Umkreis von ca. 300 Meter rund um den Fundort komplett geräumt werden. Zur ersten Orientierung wird anbei ein Lageplan veröffentlicht. Die Hausnummern der betroffenen Gebäude werden am Morgen bekannt gegeben. Aus Sicherheitsgründen fordert die Stadt Fulda daher die Menschen aus dem betroffenen Gebiet auf, bis spätestens 9:00 Uhr morgens ihre Wohnungen zu verlassen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden, wie lange die Maßnahme dauert. Es ist geplant, dass die Bewohner im Laufe des späten Nachmittags wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Wichtige Informationen zum morgigen Tag: - Ab 9 Uhr steht das Bürgerzentrum Ziehers Süd (Dingelstedtstr. 12) als Betreuungsstelle zur Verfügung. Parkmöglichkeiten stehen nur in geringer Anzahl zur Verfügung. Haustiere dürfen nicht mitgebracht werden.

- Für weitere Informationen, insbesondere für Personen, die Hilfe bei der Evakuierung und beim Transport benötigen, wird ab 7 Uhr ein Bürgertelefon unter 0661/102-3344 eingerichtet.

- Vorsorglich wird der Präsenzunterricht an der Cuno-Raabe Schule (Galasinistr. 3) ausgesetzt. Eine Notbetreuung für Kinder, die nicht anderweitig betreut werden können, wird in der nahegelegenen Kinder Akademie (Mehlerstraße 8) eingerichtet.

- Die Kindertagesstätten MÜTZE und die Kita Schatzinsel bleiben vorsorglich geschlossen. Eine Notbetreuung wird sichergestellt, die Eltern werden durch die Einrichtungen informiert. Weitere Informationen wird die Stadt Fulda am Morgen und im Laufe des Vormittags veröffentlichen. Aktuelle Informationen auch auf www.fulda.de

HINWEIS: Am Donnerstag wird ab 9 Uhr eine Pressezentrum im Stadtschloss Fulda - Magistratsitzungszimmer - eingerichtet!

gefertigt: Stadt Fulda, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell