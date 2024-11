Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Kiosk - Dieseldiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Kiosk

Rotenburg a. d. Fulda. Am Mittwoch (06.10.), gegen 2.45 Uhr, versuchten zwei Unbekannte die Eingangstür eines Kiosks in der Breitenstraße aufzuhebeln. Nach aktuellen Informationen gelangten die Langfinger nicht in das Innere und ließen von ihrem Vorhaben ab. Sie verursachten Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Dieseldiebstahl

Knüllwald. Unbekannte brachen am frühen Mittwochmorgen (06.11.) den Tankdeckel eines Lkw auf und entwendeten mehrere hundert Liter Kraftstoff im Wert von rund 500 Euro. Während der Tatzeit war der Lkw auf einem Rastplatz an der A7 zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld West und der Anschlussstelle Homberg / Efze abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell