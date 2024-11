Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - am Dienstag, den 05.11.2024, kam es in dem Douglasienweg in Bad Hersfeld zu einem tragischen Verkehrsunfall, wobei eine Frau aus Bad Hersfeld tödlich verletzt wurde. An einer Bushaltestelle geriet die 32- jährige Frau aus bisher ungeklärter Ursache unter das Heck eines anfahrenden Linienbusses. Die Person wurde so schwer verletzt, dass sie noch trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle verstarb.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Bad Hersfeld, POK Renner

