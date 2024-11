Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Diebstahl von Blaulichtaufbauten auf Sonderfahrzeugen - Einbruch in Einfamilienhaus - Sachbeschädigung an Pkw

Fulda (ots)

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Sonntagabend (03.11.) und Montagmorgen (04.11.) die beiden amtlichen Kennzeichen FD-MH 404, die an einem Ford Transit angebracht waren. Das Fahrzeug war während der Tatzeit am Fahrbahnrand in der Einhardstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Blaulichtaufbauten auf Sonderfahrzeugen

Fulda. Unbekannte demontierten zwischen Donnerstag (31.10.), gegen 15.30 Uhr, und Freitag (01.11.), gegen 6 Uhr, von zwei Sonderfahrzeugen eines lokalen Elektronikentwicklers die Sondersignalanlagen im Wert von rund 4.400 Euro. Die Fahrzeuge waren auf einem frei zugänglichen Parkplatz in der Turmstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Am Montag (04.11.), zwischen 13.30 Uhr und 19.40 Uhr, gelangten Unbekannte unbefugt auf ein Grundstück in der Landgräfin-Anna-Straße. Im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses hebelten sie das Küchenfenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und stahlen Bargeld und Schmuck in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrags. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sachbeschädigung an Pkw

Flieden. Zwischen Freitag (01.11.), gegen 23.30 Uhr, und Samstag (02.11.), gegen 0 Uhr, warfen Unbekannte mit einen Gegenstand gegen die Beifahrerseite eines Volvo V60, sodass in der Türe Dellen entstanden. Der Pkw war zur Tatzeit in der Federwischer Straße abgestellt. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

