POL-ST: Hörstel, Ibbenbüren, Diebstähle aus Fahrzeugen Werkzeuge und Bargeld gestohlen

In Hörstel, Laer und Ibbenbüren sind in den vergangenen Tagen Autos und Firmenfahrzeuge aufgebrochen worden.

In Hörstel-Bevergern an der Straße Auf dem Klei öffneten unbekannte Täter am Samstag (09.03.24) zwischen 19.00 Uhr und 21.45 Uhr gewaltsam die Schiebetür eines Ford-Transporters. Aus dem Wagen stahlen sie diverse Werkzeuge. An der Straße Veltmanns Kamp in Hörstel-Dreierwalde verschafften sich Autoaufbrecher gewaltsam Zugang zu einem weiteren Transporter. Die Tat fand zwischen Freitag (08.03.24), 12.00 Uhr, und Sonntag (10.03.24), 12.30 Uhr, statt. Aus dem Fahrzeug wurde ebenfalls Werkzeug gestohlen. Der Sachschaden liegt im oberen vierstelligen Eurobereich.

In Ibbenbüren wurden ebenfalls mehrere Fahrzeuge angegangen. An der Straße Dierksknapp verschafften sich Unbekannte auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einem Audi A6. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 09.55 Uhr. Die Täter durchwühlten den Innenraum und stahlen einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag aus dem Auto. An der Potsdamer Straße - zwischen Berliner Straße und Dessauer Straße - in Püsselbüren brachen Kriminelle zwischen Samstag, 16.00 Uhr, und Sonntag, 15.45 Uhr, die Ladetür eines Transporters von Fiat auf. Sie stahlen mehrere Werkzeuge. Darüber hinaus wurde die Scheibe vorne links eingeschlagen. An derselben Straße verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 15.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem weiteren Fahrzeug, einem Mercedes. Die Schiebetür wurde aufgehebelt. Es wurden mehrere Werkzeuge gestohlen. Ein weiterer Transporter wurde zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Sonntag, 17.00 Uhr, an der Potsdamer Straße angegangen. Die Täter entriegelten gewaltsam die Seitentür des Fiats. Der Laderaum war leer, so dass die Autoaufbrecher keine Beute machten.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Rheine für Hörstel, Telefon 05971/938-4215, sowie bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

