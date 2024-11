Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Lagercontainer

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg a. d. Fulda. Zwischen Samstagnachmittag (02.11.) und Montagmorgen (04.11.) verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in einen Lagercontainer in der Straße "An der Guttelsecke". Die Langfinger durchsuchten den Container, entwendeten daraus nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts. Die Unbekannten brachen eine Kasse, neben dem Container auf und stahlen daraus 30 Euro Bargeld sowie Honiggläser in derzeit unbekannter Anzahl. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 230 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell