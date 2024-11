Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg sowie den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsunfallflucht

Hünfeld. Am Montag (04.11.) ereignete sich in der Hindenburgallee eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Gegen 10 Uhr wurde ein blauer Skoda Fabia auf einem Parkplatz neben der Fahrbahn in Höhe einer Arztpraxis abgestellt. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellte die Besitzerin gegen 10.45 Uhr einen Schaden am Kotflügel hinten links fest. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Ludwigsau. Am Freitag (01.11.), gegen 8 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Fahrer aus Ludwigsau mit seinem Dodge RAM die Hersfelder Straße aus Richtung Mecklar kommend. Auf Höhe der Hausnummer 8 fuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld von einem Grundstück auf die gleiche Fahrspur. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro entstand.

Polizeistation Bad Hersfeld

10.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Lauterbach. Am Freitag (01.11.) befuhr der Fahrer eines BMW die Straße "Am Wörth" und wollte die B275 / Vogelsbergstraße in Richtung Herkules-Einkaufszentrum überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Vogelsbergstraße befindlichen Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

