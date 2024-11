Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelec gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus - Versuchter Einbruch - Pkw beschädigt

Pedelec gestohlen

Rotenburg. Am Freitag (01.11.), zwischen 19.40 Uhr und 20.30 Uhr, gelangten Unbekannte unbefugt auf noch unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus im Steinweg. Sie stahlen ein Pedelec der Marke Scott, Typ Aspect eRide 920, im Wert von rund 3.300 Euro, das mit einem Schloss im Treppenhaus gesichert war. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Wildeck. Zwischen Mittwoch (30.10.), gegen 17.30 Uhr, und Donnerstag (31.10.), gegen 14.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter ein Kellerfenster in der Straße "Im Bruch" ein und verschafften sich so Zutritt in das Einfamilienhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten im Keller und stahlen Schmuck von derzeit unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Schenklengsfeld. Unbekannte versuchten zwischen Donnerstag (31.10.), gegen 19 Uhr, und Freitag (01.11.), gegen 2.45 Uhr, die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Landecker Straße aufzuhebeln. Möglicherweise sind die Langfinger bei ihrem Vorhaben gestört worden, weshalb sie von der weiteren Tatausführung abließen. An der Tür entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, an jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Alheim. Am Donnerstag (31.10.), zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr, zerkratzten Unbekannte einen grauen Citroen an der Fahrerseite hinten links. Das Fahrzeug war zur Tatzeit am Fahrbahnrand in der Ludwigsecker Straße abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 350 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

