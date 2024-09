POL-LIP: Detmold. Betrunkene Autofahrerin dank aufmerksamem Rettungssanitäter gestoppt.

Lippe (ots) - An der Kreuzung Am Zubringer/Dorfstraße/Werler Straße ereignete sich am späten Dienstagabend (03.09.2024) gegen 22.30 Uhr ein Verkehrsunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 21-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr mit ihrem 1er BMW auf der Werler Straße in Richtung Dorfstraße und ...

mehr