Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Verkehrsunfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

An der Einmündung Richard-Wagner-Straße/Beethovenstraße kam es am Mittwochmorgen (04.09.2024) gegen 7.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall beim Abbiegen. Ein 43-Jähriger aus Lemgo fuhr mit seinem Volvo auf der Richard-Wagner-Straße in Richtung Rintelner Straße und beabsichtigte nach links in die Beethovenstraße abzubiegen. Dabei übersah er eine 15-Jährige aus Lemgo, die auf ihrem Pedelec in die gleiche Richtung unterwegs war. Die Radfahrerin prallte gegen den Volvo und wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. An Pedelec und Auto entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell