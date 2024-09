Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Scheibe von Bushaltestelle beschädigt.

Lippe (ots)

Während einer Streifenfahrt fiel den Polizeibeamten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (03./04.09.2024) eine eingeschlagene Scheibe an einer Bushaltestelle in der Richthofenstraße auf. Es handelt sich um die Haltestelle Detmold-Hohenloh, Hangar 21 in Richtung Herberhausen. Vermutlich wurde die Scheibe mit einem Gullydeckel zerstört. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise zur Sachbeschädigung, die gegen 3.15 Uhr entdeckt wurde, nimmt das Kriminalkommissariat 5 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

