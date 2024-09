POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Bürogebäude.

Lippe (ots) - In der Karl-Junker-Straße wurde am Mittwoch (04.09.2024) in der Zeit zwischen 7 und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Haus. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die im Lauf des Mittwochs Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, wenden sich mit ihren Hinweisen bitte unter 05231 6090 an das ...

