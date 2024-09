Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Kurzen Zeitraum für Einbruch genutzt.

Lippe (ots)

In einer Zeitspanne von nur etwa 10 Minuten nutzten Einbrecher am Mittwochnachmittag (04.09.2024) im Grenzweg ihre Chance. Zwischen 14.40 und 14.50 Uhr öffneten sie gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses, in dem sich kurz zuvor noch eine Bewohnerin aufhielt. Als diese nach wenigen Minuten in das Zimmer zurückkehrte, entdeckte sie die Täter, die aufgeschreckt in unbekannte Richtung flüchteten. Nach Zeugenangaben soll es sich um männliche Jugendliche gehandelt haben. Gestohlen wurde nichts. Zeugenhinweise zum Einbruch richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

