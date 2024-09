Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Junger Radfahrer nach Verkehrsunfall mit E-Scooter-Fahrerin gesucht.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (02.09.2024) gegen 7.45 Uhr kam es im Bereich Leopoldstraße/Seminarstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Jungen auf einem Fahrrad. Die 21-Jährige aus Detmold fuhr mit ihrem E-Scooter auf dem seitlichen Gehweg der Leopoldstraße in aufsteigende Richtung. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem jungen Radfahrer, der ihr in Höhe einer Fußgängerampel entgegenkam. Beide kollidierten miteinander und stürzten. Der Radfahrer sprach kurz mit der Frau, die leichte Verletzungen erlitt, flüchtete dann aber in Richtung Hornsche Straße. Die 21-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat sucht nun den unbekannten Jungen auf dem Rad, der etwa 10 - 12 Jahre alt ist, dunkle Haare hat und Montagmorgen einen roten Pullover trug: Hinweise bitte telefonisch an 05231 6090.

