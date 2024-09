Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Staubsaugerautomat.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (02/03.09.2024) hebelten unbekannte Täter einen Staubsaugerautomaten an der OIL! Tankstelle am Detmolder Weg auf. Die Einbrecher entwendeten Münzen in Höhe von etwa 30 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen 22:30 Uhr und 05:00 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell